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НовостиОбщество31 марта 2023 13:04

В Сургуте завершен сезон зимней рыбалки

С 1 апреля в городе запрещено выходить на лед
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Выходить на лед с 1 апреля в Сургуте запрещено

Выходить на лед с 1 апреля в Сургуте запрещено

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 апреля 2023 года в Сургуте официально завершается сезон зимней рыбалки, теперь выходить на лед и выезжать на него на технике запрещено. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

Сейчас начинается самый опасный период, в который происходят ЧП с гибелью людей. Так, например, в начале марта на Оби под лед провалился снегоход, водитель которого успел выбраться на берег.

Для предотвращения трагедий на воде сотрудники управления ГО и ЧС вместе со стражами порядка проводят рейды и патрулируют водоемы в Сургуте.