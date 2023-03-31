В Екатеринбурге завершились поиски мужчины, пропавшего в начале марта

Мужчина самостоятельно вышел на связь с родными и заверил, что с ним все в порядке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершились поиски 39-летнего Ильи Кутепова, поиски которого велись еще с начала марта. Мужчина из Иркутска нашелся живым. В отряде «ЛизаАлерт» рассказывали, что он не поступал ни в одну из больниц уральской столицы и из города на автобусах не выезжал.

- Василий уехал по работе из Екатеринбурга, телефон потерял, связь в том месте, где он сейчас находится, нестабильная. Не думал, что родные будут так волноваться, поэтому и звонить не спешил. Благодаря широкому освещению в СМИ, его знакомые сообщили «пропавшему», что его по заявлению мамы ищут поисковики и полиция, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отряде «ЛизаАлерт».

Мужчина самостоятельно вышел на связь с родными и заверил, что с ним все в порядке, а также пообещал больше не теряться.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле пропал 14-летний подросток, Владимир Киреев перестал выходить на связь 29 марта. С тех пор нет никакой информации об его местонахождении.