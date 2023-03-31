В «Профессорской плюс» зрение восстановят за доли секунды

Фото: «Профессорская Плюс».

Офтальмохирурги проведут лазерную коррекцию зрения по инновационным технологиям. Клиника даёт письменную гарантию результата по выгодным ценам.

За день врачи смогут восстановить зрение с помощью инновационной коррекции SMILE®.

ReLEx SMILE® показан при миопии до -10 диоптрий, при астигматизме до -5 диоптрий и их сочетании.

Коррекция выполняется с применением лазеров. Точность обеспечивает современный фемтосекундный лазер VisuMax®. Микроскопический надрез на роговице малотравматичен, поэтому сроки восстановления минимальны. На следующий день 98% пациентов возвращаются к привычной жизни.

В пакет услуг SMILE® входят предоперационные анализы; консультация терапевта; операция по технологии ReLEx SMILE®; анестезия; 2 осмотра после операции; электронная лицензия на проведение операции; гарантийный сертификат.

Цена спецпредложения SMILE®— 52 400 рублей за один глаз.

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Для решения сложных случаев у пациентов «Профессорская плюс» предлагает лазерную коррекцию по методу LASEK. Он подходит, когда другие способы восстановления зрения не применяются по медпоказаниям, а также при миопии до -23 диоптрий, гиперметропии до ±4 диоптрий, а также при астигматизме до ±4 диоптрий.

Операция проводится на поверхностном слое роговицы, не нарушая внутреннюю структуру глаза. Эксимерный лазер моделирует форму поверхности роговицы.

Цена пакетного предложения LASEK — от 28 900 рублей за один глаз.

Период восстановления – 2-3 недели.

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Для подтверждения диагноза можно обратиться в «Профессорскую Плюс» за бесплатным вторым мнением перед лазерной коррекцией зрения.

«Профессорская Плюс» дает надежные гарантии и возможность видеть мир.

«Профессорская Плюс»: (343) 289-10-55

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