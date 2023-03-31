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НовостиОбщество31 марта 2023 12:42

В Сургуте изменят схему работы общественного транспорта

За новый вариант проголосуют горожане
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В Сургуте сократят количество маршрутов

В Сургуте сократят количество маршрутов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сургуте на суд общественности представили новую схему работы общественного транспорта. Для этого в городе запустили портал, чтобы каждый житель города мог дать обратную связь и высказать свое мнение по изменениям в рейсах. Суть изменений заключается в том, чтобы сократить количество маршрутов за счет закрытия дублирующих.

По данным телеканала ugra-tv.ru, перед стартом реформы специалисты на протяжении года изучали пассажирские потоки, а также мнения горожан. Замеры показали, что транспорт на главных улицах Сургута заполнен менее чем наполовину. По итогам реформы ожидается, что среднее время в пути для пассажиров сократится с 43 до 32 минут.

Также в Сургуте появится так называемый «пересадочный тариф». Пассажир платит за проезд и в течение 45 минут имеет право пересесть на другой рейс, не оплачивая билет повторно.