В Новом Уренгое сдадут девять жилых домов

Новый Уренгой застраивают новостройками Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в городе Новый Уренгой сдадут девять жилых многоквартирных домов, благодаря чему будет преодолена отметка в 100 тысяч квадратных метров нового жилья. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Несмотря на то, что в ямальском городе достаточно высокие цены на квартиры, спрос по-прежнему превышает предложение. Для решения этой задачи администрация города привлекает для работы в Новом Уренгое новых застройщиков. В частности, сейчас идут переговоры с тюменским застройщиком, который может приступить к работу в городе уже этой весной.

Сейчас в городе строят 24 жилых дома, где расположены 2,5 тысячи квартир. Скоро в новы дома в микрорайоне «Славянский» поселятся жители аварийных домов в Га-Сале.