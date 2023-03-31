Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Нижнем Тагиле пропал 14-летний подросток, Владимир Киреев перестал выходить на связь 29 марта. С тех пор нет никакой информации об его местонахождении. Теперь его поисками занимаются волонтеры отряда «ЛизаАлерт», а также полиция.

- Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светло-русые, зеленые глаза, - сообщают добровольцы.

На момент пропажи мальчик был одет в черно-серую камуфляжную куртку, серый джемпер, темно-синие джинсы, черные ботинки и черную шапку. С собой у него был синий рюкзак.

Если вы видели Владимира Киреева, сообщите любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или по телефону вызова экстренных служб «112».

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на окраине ЖБИ обнаружили тело пропавшего в начале декабря Ильи Чечерина. Информацию об этом подтвердили в отряде «ЛизаАлерт».

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