На Уралмаше обнаружили труп мужчины

Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

На Уралмаше на улице Уральских рабочих днем 31 марта обнаружили труп мужчины. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, личность умершего полицейские уже установили - это 90-летний местный житель. Предварительно, его смерть не носит криминального характера. Следователи проводят проверку.

- Проверка проводится следственным отделом по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СК по Свердловской области. Проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к опросу возможных очевидцев, - рассказал «КП-Екатеринбург» старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Причина смерти мужчины устанавливается. Тело будет направлено на судмедэкспертизу.

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