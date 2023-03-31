В Екатеринбурге разыскивают бабушку и внучку, потративших 8 тысяч с чужой карты

Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге разыскивают бабушку и внучку, подозреваемых в краже банковской карты. Они нашли ее в банкомате и потратили с нее восемь тысяч рублей. Теперь им грозит уголовная ответственность по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража).

- В дежурную часть территориального ОВД с заявлением обратилась женщина. Она сообщила, что вносила денежные средства на свой счет через банкомат, расположенный в отделении банка в районе улицы Пехотинцев. По окончании транзакций пожилая заявительница забыла карту в устройстве, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Женщина поняла, что забыла карту, когда ей начали приходить сообщения о списании денег в различных магазинах и кафе находящихся неподалеку от банка.

Бабушка и внучка, забравшие карту женщины из банкомата, попали на запись камер наблюдения в торговых точках. В полиции призывают женщин самостоятельно связаться с ними и прийти в отдел № 3 (Уральская, 70а), а также возместить ущерб владелице карты.

Также сотрудники полиции просят всех, кому знакомы бабушка и внучка с видеозаписи, сообщить сообщать информацию о них по телефонам: 8(932)6111862 (Уголовный розыск), (343)356-42-03 (Дежурная часть). Конфиденциальность гарантируется.

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