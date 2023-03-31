В Екатеринбурге загорелась сухая трава

Причины возгораний предстоит установить пожарным дознавателям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 31 марта пожарными зафиксированы первые возгорания сухой травы. Первый пожар произошел в микрорайоне Солнечный на улице Счастливой. Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров. По словам очевидцев, пламя бушевало рядом с парковкой, на которой стояли автомобили.

- Угрозы распространения огня на жилые дома нет. В ликвидации возгорания задействованы 2 единицы спецтехники и 8 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание в 14:17. Сейчас спасатели проводят проливку.

В это же время на 14-м километре Чусовского тракта произошел пожар в садовом товариществе. По предварительной информации, сначала вспыхнула сухая трава. Затем огонь перекинулся на садовый дом и надворные постройки.

- В тушении пожара участвуют 12 человек личного состава, 4 единицы техники. Информации о пострадавших не поступало, - сообщили спасатели.

Пожарные локализовали огонь в садовом товариществе в 14:13. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Причины возгораний предстоит установить пожарным дознавателям.

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