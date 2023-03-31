В Екатеринбурге помоют дороги шампунем

Улицы будут вплоть до мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге коммунальные службы начнут мыть улицы спецсредством с апреля. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 ФМ) рассказала председатель комитета по благоустройству Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

В настоящий момент мыть улицы шампунем пока неактуально из-за неустановившейся погоды. Перепад температур с плюса на минус останавливает этот процесс. А также уборке со спецсредством мешает имеющаяся грязь на дорогах.

- Мы используем шампунь уже 10 лет, если не больше. К середине апреля, если будет хорошая погода, то начнем мыть дороги моющим средством. Обязательно эта работа будет проведена, так как на дороге после зимы остаются различные маслянистые разводы, нефтепродукты также попадают на проезжую часть, - рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» Тамара Благодаткова.

Также она добавила, что коммунальщики продолжат уборку дорог со спецсредством с середины апреля по май.