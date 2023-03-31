Планировать строительство парка городские власти начали в 2018 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле отказались от строительства парка «Народный-2» - проекта бывшего главы города Сергея Носова. Мэр Владислав Пинаев объяснил ИА «Все новости», что строить парк на той территории, где планировалось, нецелесообразно.

- Вложения больше 1 миллиарда рублей, ни одна общественная территория столько не возьмет, - рассказал глава города. - Только в 2018 году оценивалась вторая очередь парка в 800 миллионов рублей. Там очень большая территория, очень сложный ландшафт и плюс зона подтопления.

Он также добавил, что строительство все-таки возможно в отдаленной перспективе, а сейчас есть куда вкладывать деньги. Так, например, отметил мэр, можно благоустроить парк Горького.

По данным ИА «Все новости», планировать строительство парка начали в 2018 году. По замыслу экс-мэра Носова, на площади 20 гектаров, от улицы Красноармейской до улицы Космонавтов, собирались построить в том числе аттракционы, детские игровые и спортивные площадки, многофункциональный корт и скейт-площадку.

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