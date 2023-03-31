В Екатеринбурге спецназ жестко задержал двух мужчин

По словам очевидцев, силовики были в масках и с автоматами
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге недалеко от торгового центра «Семь ключей» утром 29 марта спецназ жестко задержал двух мужчин. Об этом сообщили очевидцы E1.RU. По их словам, мужчин вытащили из «Газели», в которую они перед этим сели. Один из задержанных был с бородой.
- Неожиданно налетела толпа людей в масках и с автоматами, вытащили их и положили на землю, - рассказал изданию очевидец. - Откуда они [силовики] выскочили, я не успел заметить, все случилось очень быстро.
Очевидец предположил, что силовики сидели в засаде. По его словам, вместе со спецназовцами работали люди в штатском.
«КП-Екатеринбург» запросила информацию в УМВД Екатеринбурга. В отделении по связям со СМИ сообщили, что пока воздержатся от комментариев.
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