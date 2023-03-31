В Екатеринбурге открылся волонтерский центр для фестиваля университетского спорта

Центр для волонтеров открылся 31 марта

В Екатеринбурге открылся волонтерский центр Международного фестиваля университетского спорта. Фестиваль пройдет в уральской столице с 19 по 31 августа и станет альтернативой Универсиаде, проведение которой перенесли на неопределённый срок.

В волонтерском центре, который находится по адресу проспект Ленина, 66, будут проходить собеседования с кандидатами в волонтеры, а чуть позднее, ближе у июню, планируется, что в центре будут и обучать прошедших отбор волонтеров. В первый же день работы центра на собеседования пришли не только молодежь Екатеринбурга, но и пенсионеры, которые хотят также оставить свой вклад в проведении фестиваля.

- Ограничений для кандидатов нет, кроме разве что тех, абсолютно понятных ограничений, связанных с ограничением пребывания длительного времени на открытом воздухе. Если говорить о маломобильных гражданах, то касательно них, ограничений тоже нет никаких, - обозначил на официальном открытии центре первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров.

Кандидаты проходят собеседование Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для помощи в организации и проведения спортивных игр хотят привлечь около 3500 волонтеров. Прошедшие кандидаты будут задействованы во всех сферах проведения фестивале. От них потребуется помощь в размещении гостей, аккредитации, прибытия и отъездах. Кроме того, волонтеры потребуются и для лингвистического, транспортного и медицинского обслуживания, для коммуникации со зрителями, гостями и СМИ.

Заявки от желающих стать волонтерами уже с середины марта принимают на сайте volinfo.ekat2023.com. Кандидатам на момент старта фестиваля должно исполнится 18 лет, но на некоторые позиции, если желающий проживает в Екатеринбурге или недалеко от города, допускается участие и с 16 лет. Прием заявок закроется в июне.

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