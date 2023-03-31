СвЖД возобновила работу станции Соболиная для улучшения транспортного обслуживания предприятий ХМАО-Югры

Фото: архив РЖД

Это позволит грузоотправителям региона оптимизировать логистику, сокращать расходы, а в итоге – снизить транспортную составляющую в конечной цене продукции.

Потребность в открытии станции Соболиная возникла в связи с активным развитием расположенной рядом производственной площадки и предъявлением дополнительных объемов грузов.

В частности, обновленная железнодорожная инфраструктура сможет обслуживать крупное предприятие «Югорского лесопромышленного холдинга» (ЮЛХ): обеспечивать доставку сырья, а также отправку готовой продукции внутри страны и на экспорт. Ранее технологические перевозки между предприятиями холдинга осуществлялись автотранспортом, а отправка грузов по железной дороге производилась со станции Верхнекондинская, которая расположена существенно дальше от завода.

В настоящее время на станции Соболиная восстановлена часть железнодорожных путей, позволяющих осуществлять подачу вагонов и их уборку с инфраструктуры необщего пользования. Выполнены работы по монтажу систем связи и освещения, установлены модульные здания.

В дальнейшем планируется оснастить станцию автоматической системой управления движением поездов, смонтировать трансформаторные подстанции, современное телекоммуникационное оборудование и др.

Ввод в эксплуатацию инфраструктуры станции Соболиная позволит в перспективе увеличить объемы погрузки на 500 тыс. тонн в год.

Напомним, в 2021 году между ОАО «РЖД», АО «Югорский лесопромышленный холдинг» и правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (округ является владельцем 100% акций АО) было подписано соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает синхронизацию развития железнодорожной инфраструктуры с планами увеличения производственных мощностей холдинга для обеспечения бесперебойных перевозок грузов.

Ранее в рамках взаимодействия Свердловской железной дороги и ЮЛХ были проанализированы производственные циклы его предприятий (от заготовки древесины до отправки готовой продукции) и оптимизированы основные транспортно-логистические цепочки. Большая часть технологических перевозок холдинга переключена на железнодорожный транспорт. Обеспечена ускоренная доставка сырья и готовой продукции, организованы перевозки грузов клиента в контейнерах.