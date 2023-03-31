В Нижнем Тагиле водитель Mercedes чуть не сбил девушку на переходе

Водителю грозит штраф Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 30 марта на улице Юности водитель Mercedes чуть не сбил девушку на пешеходном переходе. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что автомобилист в последний момент сворачивает на встречную полосу, чтобы не наехать на девушку. Она при этом, кажется, совсем не испугалась. Правда, возможно, она и не поняла, что случилось, так как смотрела в телефон.

- Думаю, все вздрогнули, кроме едва не пострадавшей девушки, которая «как утюг прошла»... даже не моргнула и, остановившись лишь на мгновение с невозмутимым видом пошла дальше, рассказал автор видео группе во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

Лихача разыскивают сотрудники Госавтоинспекции. В ГИБДД Нижнего Тагила «КП-Екатеринбург» сообщили, что в действиях водителя усматривается состав административного правонарушения по статье 12.18 КОАП РФ, за непредоставление преимущества в движении пешеходу. Ему грозит штраф.

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