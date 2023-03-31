Центр Екатеринбурга заволокло едким дымом

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В Екатеринбурге 31 марта около 12:00 было замечено сильное задымление в районе улиц Малышева - Вайнера. Едкое облако буквально окутало центральные улицы города.

- На улице Малышева, 38, горят мусорные баки. На месте происшествия еще работает бригада спасателей, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе регионального МЧС.

Ранее в Академическом спасли 60 человек из полыхающей многоэтажки на улице Павла Шаманова. Прибывшие на место спасатели пробрались в эпицентр пожара на 15 этаже 24-этажной высотки. В Арамиле ранее загорелся склад с лакокрасочными материалами. Тогда огонь распространился на площади трех тысяч квадратных метров.