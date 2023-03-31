В Свердловской области грузовой поезд насмерть сбил 71-летнюю женщину

Следователи и сотрудники транспортной прокуратуры проводят проверку Фото: Центральное МСУТ СКР

В Свердловской области в ночь на 31 марта грузовой поезд насмерть сбил 71-летнюю женщину. По предварительным данным, она переходила пути в неположенном месте.

- Около 23 часов 50 минут на 1 пути ст. Сарга Свердловской железной дороги машинистом грузового поезда смертельно травмирована 71-летняя женщина, - рассказали в Уральской транспортной прокуратуре. - На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Как сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, машинист поезда применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако наезда избежать не удалось.

Следователи и сотрудники транспортной прокуратуры проводят проверку. По ее результатам будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

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