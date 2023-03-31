Житель Екатеринбурга не выплатил долг и получил от коллекторов больше 4 тысяч звонков

Коллекторы звонили мужчине с периодичностью несколько секунд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга обратился к приставам после того, как получил от коллекторов за три дня больше 4 тысяч телефонных звонков. Телефон не умолкал даже ночью. Получать звонки он стал после того, как вовремя не выплатил задолженность.

- За три дня поступило 4 444 телефонных звонка продолжительностью 00:00 минут с периодичностью несколько секунд. Кредитором также направлялись текстовые сообщения со скрытием информации об отправителе электронного сообщения в рабочие дни с 22:00 до 08:00, что является нарушением законодательства, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Действия микрокредитной организации были расценены специалистами как оказание психологического давления на должника. На руководителя микрокредитной организации составили протокол за нарушение требований законодательства при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и нарушении. Директора признали виновной. Теперь ей придется выплатить штраф 20 тысяч рублей.

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