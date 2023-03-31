В Свердловской области расписывают внутренние стены и купол старинного храма

Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

В селе Новоипатово Свердловской области расписывают внутренние стены и купол старинного храма Архангела Михаила, который восстановили полтора года назад. Работы идут прямо во время служб.

- Службы продолжаются, тем более что это не просто картины, это священные изображения, - рассказал настоятель храма отец Андрей. - Художникам важно ощущать молитвенную поддержку. Мы и леса так поставили, чтобы было удобно. Многие молящиеся смотрят за работой, кто-то даже поднимается на леса, со стороны иконописцев запретов нет.

Художники нанесут на стены роспись по фотографиям фресок из других старинных храмов. Так, например, здесь появятся три композиции, посвященные Божьей Матери. Их нарисует художница из Санкт-Петербурга Светлана. Оформлением свода и верхних окон под куполом, а также надписями на стенах займется специалист по каллиграфии и орнаментам Сергей.

Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

По словам автора проекта Ильи Фирулева, цвета для росписи стен подбирали вместе с сестрами Ново-Тихвинского монастыря.

К концу лета вся центральная часть храма будет готова, а леса перенесут в притвор, на своде которого появятся шесть композиций из жития Архангела Михаила. Закончить работы планируется к Рождеству.

Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Каменный храм во имя Архангела Михаила в русско-византийском стиле заложили в 1862 году. Он возведен без фундамента, непосредственно на скальном основании. В 1930-е годы здание закрыли, а внутри разместили склад зерна. Затем, после пожара, его на десятилетия забросили. Восстанавливать храм начали в 2005 году.

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