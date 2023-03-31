На дорогах Екатеринбурга начнут работать мобильные комплексы Cordon.Pro

Cordon.Pro устанавливают на заднем сидении легкового автомобиля, чтобы фиксировать нарушения в потоке Фото: Алексей БУЛАТОВ

На дорогах Екатеринбурга скоро начнут работать мобильные комплексы Cordon.Pro. Их устанавливают на заднем сидении легкового автомобиля, чтобы фиксировать нарушения в потоке. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в ГИБДД по Свердловской области, мобильные комплексы будут работать на Объездной автодороге, а также на магистралях, ведущих на федеральные трассы.

В начале следующего месяца мобильные комплексы также начнут работать на всех четырех федеральных трассах, проходящих по территории Свердловской области, а также на Полевском, Серовском, Режевском трактах и ЕКАД.

- Cordon.Pro в настоящее время ежедневно выявляют до 200 нарушений. Фотофиксация в потоке является очень результативной. Такой подход не дает водителям возможности соблюдать ПДД только в зоне фотофиксации, а на других участках гонять, - рассказал начальник ЦАФАП ГИБДД по Свердловской области Дмитрий Кузнецов.

Напомним, мобильный комплекс может фиксировать такие нарушения, как превышение скорости, непристегнутый ремень безопасности, невключенный свет фар, обгон в местах, где он запрещен. Также комплексы фиксируют автомобили, фигурирующие в сводках. Это в том числе машины должников по штрафам и угнанные.

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