В Екатеринбурге завершили поиски женщины, пропавшей три дня назад

Пропавшую бабушку нашли в больнице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершили поиски 84-летней женщины, пропавшей 27 марта. Нэлли Ягупову разыскивали волонтеры и сотрудники полиции.

- Пожилая женщина найдена сотрудниками отдела полиции № 5 УМВД России по Екатеринбургу, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении по связям со СМИ УМВД России. - В настоящее время она находится в лечебном учреждении, в отношении нее противоправных действий совершено не было.

Ранее в поисковом отряде «Прорыв» сообщали, что пропавшая бабушка нуждается в медицинской помощи.

Напомним, в Екатеринбурге продолжаются поиски 39-летнего Василия Кутепова из Иркутска, пропавшего 1 марта. Мужчину разыскивают полицейские и волонтеры.

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