В административном здании на Ленина вспыхнула раздевалка

К месту пожара выезжало 10 единиц техники и 33 человека личного состава
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В административном здании на Ленина в Екатеринбурге вечером 30 марта вспыхнула раздевалка. Огонь повредил мебель.
- В 20:29 поступило сообщение о пожаре. На площади 1 квадратный метр повреждена мебель в помещении раздевалки, расположенной на первом этаже административного семиэтажного здания, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания было эвакуировано 17 человек, в том числе два ребенка. К месту пожара выезжало 10 единиц техники и 33 человека личного состава. Однако помощь пожарных не понадобилась. Возгорание было потушено первичными средствами пожаротушения до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
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