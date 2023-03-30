В Екатеринбурге загорелась многоэтажка на Кировоградской

Пожар начался на лестничной клетке
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге произошел пожар в 26-ти этажном жилом доме. Загорелась многоэтажка на Кировградской. Сообщение о возгорании поступило дежурному в 16:45. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
- На площади одного квадратного метра горел мусор на лестничной площадке второго этажа муниципального 26-ти этажного жилого дома, - сообщили в ведомстве.
На место возгорания прибыли три пожарные машины и 12 огнеборцев. Им удалось локализовать огонь уже в 16:52. А уже через две минуты пожар был полностью потушен. В 17:08 работа спасателей была окончена, когда они разобрали сгоревшие конструкции и совершили проливку. О постиравших в ЧП не сообщается.
Ранее, 29 марта, в Первоуральске во время пожара в пятиэтажке погиб 45-летний свердловчанин. На данный момент по случаю проводится следственная проверка. По предварительным данным, причиной возгорания стало курение в квартире.
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