В Новой Ляле снесли аварийный многоквартирный дом

В суде удовлетворили иск прокурора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новой Ляле снесли аварийный многоэтажный дом. Он угрожал безопасности жителей. Ликвидация здания произошла только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства Свердловской области.

Дом на Уральской, 2 был признан аварийным, а срок его сноса был назначен в 2018 году. Однако тогда здание не было ликвидировано.

- Возможность беспрепятственного доступа в жилые помещения создавала реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц, - рассказали в прокуратуре.

Тогда ведомство направило иск в суд о возложении обязанности на администрацию города все же провести снос. Суд удовлетворил требования. Накануне аварийное здание снесли. А его жителей переселили в новые дома.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru