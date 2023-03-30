У собаки выявлены различные проблемы со здоровьем. Фото: "Благотворительный фонд" "Клякса"

В Свердловской области у женщины забрали покалеченную собаку. До этого она погубили еще двух животных. Информация об этом появилась в сообществе «БФ помощи травмированным животным «Клякса»» в социальной сети «Вконтакте».

Накануне женщина попросила у приюта забрать сразу трех собак. Это вызвало подозрения у сотрудников учреждения. Решено было проверить условия проживания для животных. Увиденное и услышанное повергло в шок хозяйку приюта.

- Перед новым годом у этой «хозяюшки» одна собака повесилась в будке, вторая в январе умерла (да кто его знает от чего), а третья практически валялась в будке без признаков жизни, - говорится в сообщении.

Тогда пока что живую собаку было решено забрать и отвезти в клинику. Как оказалось, у животного множество проблем со здоровьем. У собаки истощение, воспаление мочевого пузыря, цистит и кровь в моче.

Волонтеры оплатили прием у врача и препараты для лечения. На данный момент собака останется на передержке в «Кляксе». Джине будут искать новых хозяев.

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