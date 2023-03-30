В Тавде полицейские поймали молодого человека, который пытался угнать сразу два мотоцикла

Выехавшие на место автоинспекторы заметили на улице Ватутина предполагаемого злоумышленника Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тавде полицейские поймали 28-летнего молодого человека, который пытался угнать сразу два мотоцикла. Необычный инцидент произошел в ночь на 26 марта. В дежурную часть обратился местный житель, который рассказал, что заметил подозрительного мужчину, который катил байка соседа.

Выехавшие на место автоинспекторы заметили на улице Ватутина предполагаемого злоумышленника, при виде людей в погонах он попытался скрыться, но его догнали и задержали.

- 28-летний рецидивист признался, что, будучи нетрезвым, решил вместе с собутыльником угнать один из двух мотоциклов. Они оттолкали его довольно далеко, пока не поняли, что завести его не удастся, - рассказали в МО МВД «Тавдинский».

Тогда злоумышленник предложил вернуться за вторым байком, подельник от такой идеи отказался, а вот мужчина все же решил попытать удачу, но был замечен полицейскими. Возбуждено уголовное дело по статье «Угон».

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