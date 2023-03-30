В екатеринбургское СИЗО пытались доставить Wi-fi роутеры и телефоны

За день удалось найти несколько запрещенных предметов. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В Екатеринбургское СИЗО-1 пытались доставить запрещенные предметы. Заключенным направили Wi-fi роутеры и телефоны. Об этом сообщили в ГУФСИН по Свердловской области.

Инцидент произошел 30 марта. При досмотре посылок и бандеролей сотрудники СИЗО нашли спрятанные предметы. Они предназначались для заключенного.

- При проведении полного личного обыска и досмотра вещей К. (обвиняется по статье 228 ч. 2 Уголовного кодекса РФ) были обнаружены и изъяты два wi-fi роутера, спрятанный ухищренным способом в сумке с двойным дном, - рассказали в Федеральной службе исполнения наказаний.

В этот же день сотрудники учреждения при досмотре нашли три сотовых телефона. Их спрятали в продукты питания. Мобильные находились у заключенного, осужденного по той же статье.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru