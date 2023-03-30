В Первоуральске во время пожара в пятиэтажке погиб человек

Инцидент произошел ночью 29 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске произошел пожар в пятиэтажке на улице Емлина. Житель квартиры, в которой произошло ЧП погиб. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в Следственном комитете Свердловской области.

- Проверка проводится следственным отделом по городу Первоуральск областного следственного комитета, проведен осмотр места происшествия, опросы возможных очевидцев, тело направлено на судмедэкспертизу, - рассказал старший помощник руководителя СК Александр Шульга.

Инцидент произошел ночью 29 марта. Сообщение о возгорании поступило дежурному в 23:06. Тогда на место были направлены три пожарные машины и 13 спасателей.

- На площади 45 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на четвертом этаже муниципального пятиэтажного жилого дома, - сообщили в МЧС.

До прибытия пожарных 15 жителей дома успели самостоятельно покинуть задымленное здание. Из них трое были дети. Во время разбора сгоревших конструкций и проливки был найден погибший хозяин жилища. По предварительной информации причиной пожара стало курение в квартире.

- Личность умершего полицейские установили – это не работавший хозяин жилища, 1978 года рождения, местный житель, проживал в квартире один, - добавил начальник пресс-службы ГУ МВД России Валерий Горелых.

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