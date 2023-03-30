Согласно постановлению, которое подписал глава города, также не разрешается выезд любого транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Нижнего Тагила запретят выход на лед водоемов с 1 апреля. Согласно постановлению, которое подписал глава города, также не разрешается выезд любого транспорта.

- Начальнику управления образования Т.А. Удинцевой организовать профилактическую работу в муниципальных образовательных учреждениях среди детей, учащихся и их родителей по разъяснению опасностей, связанных с выходом на лед, - говорится в постановлении.

Напомним, что за минувшие выходные в Свердловской области четыре рыбака провалились под лед на водоемах. Один из инцидентов произошел в Заречном, 25 марта спасатели получили сообщение о том, что на Белоярском водохранилище два человека ушли под воду.

«Центр спасения» доставил их на берег.