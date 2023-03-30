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НовостиОбщество30 марта 2023 16:02

Жителям Нижнего Тагила запретят выход на лед водоемов с 1 апреля

Также не разрешается выезд любого транспорта
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Согласно постановлению, которое подписал глава города, также не разрешается выезд любого транспорта

Согласно постановлению, которое подписал глава города, также не разрешается выезд любого транспорта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Нижнего Тагила запретят выход на лед водоемов с 1 апреля. Согласно постановлению, которое подписал глава города, также не разрешается выезд любого транспорта.

- Начальнику управления образования Т.А. Удинцевой организовать профилактическую работу в муниципальных образовательных учреждениях среди детей, учащихся и их родителей по разъяснению опасностей, связанных с выходом на лед, - говорится в постановлении.

Напомним, что за минувшие выходные в Свердловской области четыре рыбака провалились под лед на водоемах. Один из инцидентов произошел в Заречном, 25 марта спасатели получили сообщение о том, что на Белоярском водохранилище два человека ушли под воду.

«Центр спасения» доставил их на берег.