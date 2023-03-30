Полиция Каменска-Уральского за несколько дней изъяла 277 граммов наркотиков

Полиция задержала 32 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Каменска-Уральского за несколько дней смогла изъять почти 300 грамм наркотиков. В этом правоохранителям помогли жители города. Об этом сообщили в МО МВД России «Каменск-Уральский».

За десять дней полиция города смогла провести общероссийскую акцию «Сообщи, где торгуют смертью». Ее суть заключается во взаимодействии народа и силовых структур. Жители Каменска-Уральского могли рассказать полиции где могут находиться закладки или надпись, пропагандирующие сайты для продажи веществ.

- В указанный период, за хранение и распространение наркотических средств сотрудниками полиции было задержано 32 человека: в отношении 25 возбуждены административные производства, в отношении семи - уголовные дела. В общей сложности было изъято 277 грамм наркотических средств, из которых 233 грамма – это синтетические наркотики, - рассказали в полиции.

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