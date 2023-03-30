В ГИБДД раскрыли подробности аварии на ЕКАД, где погиб водитель фуры

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Госавтоинспекции раскрыли подробности серьезной аварии на ЕКАД, где один человек погиб, а еще один получил различные травмы. Массовое ДТП с участием грузовых машин произошло днем 30 марта.

По предварительным данным, виновником столкновения стал водитель ГАЗели, при перестроении из правой полосы он создал помеху попутному МАЗу, из-за чего тот вылетел на встречную полосу и врезался в MAN с полуприцепом

- После произошедшего водитель ГАЗели скрылся с места происшествия. В результате ДТП погиб 58-летний водитель грузового седельного тягача «МАЗ». 51-летний водитель MAN с травмами различной степени тяжести доставлен в травматологическое отделение березовской ЦГБ, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Из-за ДТП сотрудниками ГИБДД было перекрыто движение в оба направления. Автомобилисты встали в огромную пробку.

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