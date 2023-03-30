Ожидается, что порывистый ветер придет в регион в дневное время Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На Свердловскую область 31 марта обрушится сильный ветер, его порывы будут достигать 16 метров в секунду. В такую погоду синоптики рекомендуют жителям региона держаться подальше от деревьев.

Также владельцам автомобилей не стоит парковать машины под рекламными щитами и подобными неустойчивыми конструкциями.

- Ожидается, что порывистый ветер придет в регион в дневное время, - отметили в уральском Гидрометцентре.

Напомним, что в Свердловскую область и Екатеринбург после похолодания возвращается по-весеннему теплая погода. По данным метеоролога Алексея Пулина, в четверг, 30 марта, несмотря на отсутствие облачности, дневной прогрев пока будет незначительным, особенно на севере и востоке области, где температура воздуха днем едва превысит нулевую отметку.

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