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НовостиОбщество30 марта 2023 14:31

В Москве арестовали американского журналиста, задержанного за шпионаж в Екатеринбурге

Эван Гершкович пробудет под стражей до 29 мая
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
По данным российских спецслужб, он собирал данные об одном из предприятий российского ВПК,

По данным российских спецслужб, он собирал данные об одном из предприятий российского ВПК,

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лефортовский районный суд Москвы арестовал американского журналиста Эвана Гершковича, который был задержан в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже.

По данным российских спецслужб, он собирал данные об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну. Было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

- Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 29 мая 2023 года, - говорится в Telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции».

Ранее о ситуации высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По ее словам, это не первый раз, когда известного западника «хватают за руку».

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