В Москве арестовали американского журналиста, задержанного за шпионаж в Екатеринбурге

По данным российских спецслужб, он собирал данные об одном из предприятий российского ВПК, Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лефортовский районный суд Москвы арестовал американского журналиста Эвана Гершковича, который был задержан в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже.

По данным российских спецслужб, он собирал данные об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну. Было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

- Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 29 мая 2023 года, - говорится в Telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции».

Ранее о ситуации высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По ее словам, это не первый раз, когда известного западника «хватают за руку».

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru