В Москве арестовали американского журналиста, задержанного за шпионаж в Екатеринбурге

По данным российских спецслужб, он собирал данные об одном из предприятий российского ВПК,
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Лефортовский районный суд Москвы арестовал американского журналиста Эвана Гершковича, который был задержан в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже.
По данным российских спецслужб, он собирал данные об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну. Было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».
- Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 29 мая 2023 года, - говорится в Telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции».
Ранее о ситуации высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По ее словам, это не первый раз, когда известного западника «хватают за руку».
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