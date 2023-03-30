Он проходил военную службу на должности стрелка. Фото: администрация красноуральского ГО

Во время спецоперации на Украине погиб 35-летний житель Красноуральска Семен Стуков. В администрации городского округа рассказали, что мужчина окончил профессиональное училище № 8, а позже ушел служить в армию.

- Он проходил военную службу на должности стрелка. После армии работал на АО «Святогор». Был мобилизован, и с честью и мужеством, защищал нашу Родину. Прощание с Семеном состоится 31 марта в колонном зале ДК «Металлург», - рассказали в администрации красноуральского ГО,

Ранее стало известно, что во время спецоперации на Украине погиб 49-летний уроженец уральского села Филькино Валерий Чеклецов. Известно, что он окончил местную среднюю школу, после чего выучился на машиниста одноковшовых экскаваторов в СПТУ-65, а позже работал резчиком металла.

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