В Нижнем Тагиле водитель грузовой ГАЗели, двигаясь задним ходом, сбил пенсионерку

Инцидент произошел утром 30 марта на парковке у кинотеатра «Россия». Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

В Нижнем Тагиле водитель грузовой ГАЗели, двигаясь задним ходом, сбил 71-летнюю пенсионерку. Инцидент произошел утром 30 марта на парковке у кинотеатра «Россия».

- Пострадавшую пожилую женщину увезли в больницу, там ей поставили диагноз «перелом плеча». Установлено, что за рулем ГАЗели находился 48-летний мужчина, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Ранее в Нижнем Тагиле ученица автошколы перепутала педали и сбила 83-летнюю пенсионерку, которая шла по тротуару. Необычный инцидент произошел днем 29 марта на улице Энтузиастов. За рулем учебной иномарки Mitsubishi Lancer находилась 29-летняя девушка.

Пострадавшую пожилую женщину госпитализировали, в больнице у нее диагностировали перелом шейки бедра.