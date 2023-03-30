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НовостиПроисшествия30 марта 2023 13:33

В Нижнем Тагиле водитель грузовой ГАЗели, двигаясь задним ходом, сбил пенсионерку

Пострадавшую пожилую женщину увезли в больницу
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Инцидент произошел утром 30 марта на парковке у кинотеатра «Россия». Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

Инцидент произошел утром 30 марта на парковке у кинотеатра «Россия». Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

В Нижнем Тагиле водитель грузовой ГАЗели, двигаясь задним ходом, сбил 71-летнюю пенсионерку. Инцидент произошел утром 30 марта на парковке у кинотеатра «Россия».

- Пострадавшую пожилую женщину увезли в больницу, там ей поставили диагноз «перелом плеча». Установлено, что за рулем ГАЗели находился 48-летний мужчина, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Ранее в Нижнем Тагиле ученица автошколы перепутала педали и сбила 83-летнюю пенсионерку, которая шла по тротуару. Необычный инцидент произошел днем 29 марта на улице Энтузиастов. За рулем учебной иномарки Mitsubishi Lancer находилась 29-летняя девушка.

Пострадавшую пожилую женщину госпитализировали, в больнице у нее диагностировали перелом шейки бедра.