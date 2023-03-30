Возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки в крупном размере» и «Растрата в особо крупном размере» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижней Туре врача больницы заподозрили в получении взяток и растрате. Как выяснилось, деньги выделялись по нацпроектам «Демография» и «Здравоохранение», однако часть из них пропала.

- При реализации контрактов не была выполнена существенная часть объема работ, однако денежные средства должностное лицо Нижнетуринской больницы перечислило в полном объеме. Им было растрачено более 6 миллионов рублей, - рассказали в свердловской прокуратуре.

Специалисты следственного комитета уже возбудили уголовное дело по статьям «Получение взятки в крупном размере» и «Растрата в особо крупном размере».

- Выполняется комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Проведены обыски в служебных помещениях и по месту жительства фигуранта, в ходе которых обнаружены и изъяты интересующие следствие предметы и документы, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.