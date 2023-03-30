В Екатеринбурге пропала 84-летняя пенсионерка

Теперь ее поисками занимаются волонтеры отряда «Прорыв» и полиция. Фото: отряд «Прорыв»

В Екатеринбурге пропала 84-летняя Нэлли Сергеевна Якупова (Стеблева, Черникова). Последний раз пенсионерка выходила на связь 27 марта в Ленинском районе уральской столицы, с тех пор нет никакой информации об ее местонахождении. Теперь ее поисками занимаются волонтеры отряда «Прорыв» и полиция.

- Приметы пропавшей: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, седые волосы, окрашенные в темный цвет, карэ. Особые приметы: при ходьбе сутулится. Нуждается в медицинской помощи. - сообщают добровольцы.

На момент пропажи была одета в берет бежево-бордового цвета, шуба леопардового цвета, черные ботинки,

- Розыском пропавшей занимается отдел полиции № 7. Всем, кому что-либо известно о место нахождении пропавшей, просьба звонить по телефону 8 (343)356-42-05 или 112, - добавили в УМВД России по Екатеринбургу.

Также вы можете сообщить любую информацию руководителю отряда Игою по номеру 89623165542.