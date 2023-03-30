В мэрии предполагают, что такой подход позволит систематизировать и упорядочить скопление неиспользуемых самокатов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге оборудуют специальные стоянки для электросамокатов. Парковки будут обозначены специальной разметкой. В мэрии предполагают, что такой подход позволит систематизировать и упорядочить скопление неиспользуемых самокатов.

Такие стоянки будут размещены у железнодорожных станций, входов в метрополитен, вблизи ТЦ, около парков и скверов и на крупных перекрестках.

- При этом стоянки для СИМ не будут располагаться около остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, инженерных сетей, под автомобильными эстакадами и там, где оставленные самокаты могут мешать пешеходам, - уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Кроме того, чиновники напомнили, что на время проведения различных праздников в центре города будут ограничивать максимальную скорость самокатов в центре мегаполиса.

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