В мэрии предполагают, что такой подход позволит систематизировать и упорядочить скопление неиспользуемых самокатов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге оборудуют специальные стоянки для электросамокатов. Парковки будут обозначены специальной разметкой. В мэрии предполагают, что такой подход позволит систематизировать и упорядочить скопление неиспользуемых самокатов.
Такие стоянки будут размещены у железнодорожных станций, входов в метрополитен, вблизи ТЦ, около парков и скверов и на крупных перекрестках.
- При этом стоянки для СИМ не будут располагаться около остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, инженерных сетей, под автомобильными эстакадами и там, где оставленные самокаты могут мешать пешеходам, - уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Кроме того, чиновники напомнили, что на время проведения различных праздников в центре города будут ограничивать максимальную скорость самокатов в центре мегаполиса.
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