В Екатеринбурге скончался подполковник регионального полицейского главка

По словам полковника Горелых, в главке окажут всю необходимую поддержку семье офицера Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на 51-м году жизни скончался подполковник регионального полицейского главка Александр Вассерман. Его не стало рано утром 30 марта. Он прослужил в ведомстве 27 лет.

- Беда пришла, когда ее никто не ждал. Это был один из лучших специалистов гарнизона в сфере боевой и служебной подготовки личного состава, - заявил официальный представитель свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, в главке окажут всю необходимую поддержку семье офицера.

- У многих в нашем коллективе этот офицер останется в памяти как наставник и просто хороший человек. Он всегда был добрым, отзывчивым и готовым прийти на помощь в трудную минуту, - добавил Валерий Горелых.

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