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НовостиОбщество30 марта 2023 11:25

Мария Захарова высказалась о задержании американского журналиста в Екатеринбурге

По данным российских спецслужб, он собирал данные об одном из предприятий российского ВПК
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
По данным российских спецслужб, журналист собирал данные об одном из предприятий российского ВПК

По данным российских спецслужб, журналист собирал данные об одном из предприятий российского ВПК

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась о задержании американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого обвинили в шпионаже.

По данным российских спецслужб, журналист собирал данные об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну.

- То, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания, не имеет отношения к журналистике. К сожалению, это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой, - написала Мария Орлова.

По ее словам, это не первый раз, когда известного западника «хватают за руку». При этом следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж».

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