На ЕКАД из-за аварии с грузовиками образовалась огромная пробка

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На ЕКАД 30 марта из-за аварии с грузовиками образовалась огромная пробка. Затор растянулся на 14 километров.

- В данный момент движение осуществляется по одной полосе движения. Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют реверсивное движение, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Водителям рекомендовано выбирать пути объезда участка автодороги, где произошла авария, через Березовский или Екатеринбург.

Фото: Яндекс.Карты

Напомним, ДТП произошло на 23 километре ЕКАД. По предварительным данным, произошло столкновение трех грузовых автомобилей «Fiat Ducato», «МАЗ» с полуприцепом и «МАН» с полуприцепом.

В аварии погиб водитель автомашины «МАЗ». Водитель другого грузовика «МАН» медиками доставлен в больницу. Его диагноз уточняется.

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