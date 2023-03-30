В Свердловской области в молоке нашли кишечную инфекцию

Специалисты проверили 140 проб молочной продукции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области испытательная лаборатория референтного центра Россельхознадзора в марте выполнила 458 исследований молочной продукции. Специалисты проверили 140 проб молочной продукции. 16 из них оказались с отклонениями от нормы.

- 11% не соответствовали требованиям нормативных документов: выявлены отклонения по количеству молочнокислых микроорганизмов, бифидобактерий, дрожжей и плесеней и обнаружены бактерии группы кишечной палочки, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Обо всех выявленных нарушениях референтный центр известил заказчиков исследований для принятия оперативных мер.

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