Жителей Первоуральска терроризируют компьютерные мастера

Не стоит обращаться к сомнительным компьютерным мастерам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске снова активизировались нечистые на руку компьютерные мастера, которые приходят на дом к клиентам и требует огромные суммы за ремонт техники. Об этом сообщает портал Первоуральск.ЛАЙФ.

Свои услуги сомнительные мастера рекламируют через листовки, которые разбрасывают в почтовые ящики и расклеивают на подъездах многоквартирных домов, а также в Интернете.

Во время визита и ремонта техники мастера вежливы, жителям Первоуральска они обещают быстрый ремонт и низкие цены. Результат чаще всего неприятно удивляет клиента – за услуги, которые изначально были оценены в 2 тысячи рублей, мастер потребовал с клиента 20 тысяч, то есть ровно в десять раз больше. Мастер это объяснил выполнением работ, которые изначально не значились в перечне.

Чтобы свести риски общения с такими мастерами к минимуму, специалисты рекомендуют обращаться только к проверенным мастерам в фирмы с хорошей репутацией. В случае, если вы обратились к незнакомому мастеру, стоит сразу оговорить итоговую сумму всех работ и их перечень. Также ничего не нужно подписывать из числа бумаг, которые принес вам мастер. Если же итоговая сумма превышает оговоренную ранее, то переплачивать не нужно.