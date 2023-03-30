Жительница Екатеринбурга, у которой после похода к стоматологу сгнила челюсть, повторно обратилась к Бастрыкину

Елене Ворошниной нужна срочная операция, и она намерена взыскать с клиники деньги, которые, по ее мнению, были потрачены впустую. Фото: из архива. Фото:

Жительница Екатеринбурга, у которой после похода к стоматологу сгнила челюсть, повторно обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Елене Ворошниной поставили мост, после чего у нее опухла и начала гноиться десна. По ее словам, на все жалобы врач говорил, что все будет хорошо, и советовал полоскать рот хлоргексидином и мазать десну противовоспалительной мазью.

- За четыре года я впустую отдала на лечение зубов около 200 тысяч рублей. 13 марта 2023 года я обратилась в другую клинику. Узнала, что нужна срочная операция, так как гнить начала не только десна, но и челюсть, - рассказывает Елена.

Женщина намерена взыскать с клиники деньги, которые, по ее мнению, были потрачены впустую. Для этого она вместе с юристом Юлией Липинской написала обращение к Бастрыкину, после которого глава СК РФ взял дело на контроль. Однако уголовное дело так и не возбудили.

- Следователь Следственного комитета по Железнодорожному району Екатеринбурга отказалась возбуждать уголовное дело. Отказ поясняла тем, что опросила сотрудников стоматологической клиники и пришла к выводу, что заявитель врет, не проведя никаких следственных действий и, более того, без судебно-медицинской экспертизы, - прокомментировала ситуацию Юлия Липинская. - Мы бы хотели, чтобы руководство СК обратило внимание на работу сотрудников, которые без проведенного следствия устанавливают обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области «КП-Екатеринбург» уточнили, что процессуальная проверка по делу продолжается и на данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

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