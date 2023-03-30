В Екатеринбурге загорелась автомойка

Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге на улице Венгерских Коммунаров днем 30 марта загорелась автомойка. Как сообщили спасатели, из здания до прибытия пожарных эвакуировались три человека.

- В 12:12 на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании. По прибытию к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что горит помещение автомойки и расположенное рядом бесхозное строение, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели добавили, что тушение пожара осложняется наличием внутри помещения автомойки газовых баллонов. В ликвидации возгорания задействованы 4 единицы спецтехники и 19 человек личного состава.

В 12:45 пожарные локализовали огонь на площади 160 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

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