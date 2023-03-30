На трамвайном маршруте «Екатеринбург - Верхняя Пышма» начнут работать контролеры

Если выяснится, что пассажир не оплатил проезд, контролер проведет с ним разъяснительную беседу Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трамвайном маршруте «Екатеринбург - Верхняя Пышма» с 1 апреля в тестовом режиме начнут работать контролеры. Для проверки пассажиру необходимо будет предъявить карту, с которой была произведена оплата.

- Главная задача таких проверок - дисциплинировать пассажиров, привить культуру самостоятельной оплаты проезда сразу при входе в салон и в результате снизить число безбилетников, - рассказал генеральный директор ООО «Верхнепышминский трамвай» Максим Коготков.

Если выяснится, что пассажир не оплатил проезд, контролер проведет с ним разъяснительную беседу и попросит совершить оплату или покинуть салон.

Напомним, что в трамваях, курирующих из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму, проезд оплачивать необходимо через валидаторы. В салоне трамвая при этом установлены специальные датчики учета пассажиропотока, которые подсчитывают, сколько пассажиров вошли и сколько из них оплатили проезд.

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