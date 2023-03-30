Жителей Каменска-Уральского призвали рассказать о «серых зарплатах»

Серая зарплата ограничивает права работника Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центр занятости Каменска-Уральского призвал горожан сообщать о фактах выплаты заработной платы в конвертах. Об этом сообщает портал KU66.RU.

«Серые зарплаты» являются нарушением закона, а также не выгодны работникам, которым они выплачиваются, потому что в данном случае работодатель уплачивает государству минимальные страховые и пенсионные взносы, либо не уплачивает их вовсе.

В этом случае у сотрудника нет возможности сходить в полноценный оплачиваемый отпуск, ему не оплачивают больничный лист, он теряет право на налоговые вычеты. И самое главное – на его пенсионном счету не накапливаются средства.

Работники, получающие зарплаты в конвертах, могут обратиться в государственную инспекцию труда и прокуратуру, а также в Центр занятости Каменска-Уральского на улице Кунавина, 1, кабинеты 204 и 207.