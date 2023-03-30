МУГИСО продает в Екатеринбурге часть старинной пивоварни

Фото: ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО»

В Екатеринбурге ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» выставила на продажу помещение в здании объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина». Старинная пивоварня находится на Розы Люксембург, 62.

- Предлагает к продаже объекты недвижимости: нежилое помещения с кадастровым номером 66:41:0601033:1397,общей площадью 3 347,6 квадратных метров, - сообщается на сайте ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО».

Стоимость нежилого помещения не указана. Ранее его продавали за 28,5 миллионов рублей.

«Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина» является образцом промышленного зодчества конца XIX века. Чтобы построить пивоваренный завод, екатеринбургский купец Гребеньков купил жилую усадьбу в 1870-х годах. К 1889 году на территории усадьбы были построены каменный дом, два флигеля, службы и пивоваренный завод.

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