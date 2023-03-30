Сотрудники СК провели обыски на нескольких объектах Горбунова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге силовики провели обыски у бизнесмена Александра Горбунова. Его проверяют на причастность к делу бывшего главаря свердловской ОПГ Михаила Клока. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

- Сотрудники СК провели обыски на нескольких объектах Горбунова. Найдено ли что-то важное, пока в интересах следствия не разглашается, - рассказал инсайдер.

По данным издания, бизнесмену предположительно грозит привлечение по статье 163 УК РФ (вымогательство), однако причастность Александра Горбунова к незаконным действиям не доказана.

В СК по Свердловской области от комментариев воздержались.

Напомним, ранее мы писали, что в офисе компании «Форэс» в Екатеринбурге, который находится в бизнес-центре «Онегин Плаза», проходят обыски. По предварительным данным, силовики проверяли гендиректора компании Сергея Шмотьева.

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