Детей похоронят отдельно от матери Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, 30 марта, простятся с мальчиками 4 и 7 лет, которых убила мать. Трагедия развернулась в поселке 7 Ключей 25 марта. По версии следствия, 37-летняя Наталия расправилась с сыновьями. А после покончила с собой. Накануне с женщиной простились на Западном кладбище.

- Детей похоронят в четверг, но не там где простились с Наталией, - рассказала «КП-Екатеринбург» бывшая соседка женщины.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Известно, что одного из детей утопили, второго – задушили. По словам знакомых, у Наталии были проблемы с психикой. Они начались после перенесенного ковида.

- В 2020 году, когда началась пандемия, она практически не выходила из дома, муж никуда ее не отпускал. Но она все-таки заболела. От мужа слышала, что Наташа тяжело перенесла ковид. После этого у нее начались проблемы с головой. Она стала жаловаться на плохое душевное состояние, депрессию. Вдобавок у нее тогда умер отец. Он последние годы жил в доме престарелых. И она из-за этого еще сильно переживала, - рассказывает «КП-Екатеринбург» подруга Наталии. - Тогда же она 4 месяца пролежала в психиатрической лечебнице. Положили ее туда после того, как у нее случилась попытка суицида.

Ранее муж Наталии отказался комментировать случившееся. Старшая дочь женщины также воздержалась от заявлений.